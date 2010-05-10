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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ахмат
ЦСКА - Ахмат: обзор матча 10 мая 2010
ЦСКА
10.05.2010, понедельник, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Ахмат
47'
Ч. Одиа
53'
М. Гонсалес
58'
А. Дзагоев
62'
А. Дзагоев
27'
Благо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ахмат
Желтая карточка
Секу
+2
Замена
Секу
️️️️
М. Гонсалес
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Кобенко
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Красич
Желтая карточка
Т. Нецид
Желтая карточка
Р. Уциев
Красная карточка
Ч. Одиа
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Благо
Замена
А. Кацаев
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 4:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
И. Акинфеев
ГОЛ! 3:1!
А. Дзагоев
ГОЛ! 2:1!
М. Гонсалес
Пас отдал
А. Дзагоев
ГОЛ! 1:1!
Ч. Одиа
Желтая карточка
А. Кобенко
ГОЛ! 0:1!
Благо
Пас отдал
А. Кобенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛВ
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
17
Милош Красич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛВ
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
АП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПВ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-3-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
15
Одиа
66
Дзагоев
20
Алдонин
3
Хонда
11
Гонсалес
17
Красич
15
Нецид
4-1-1-3-1
31
Дикань
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
40
Благо
17
Арсэ
13
Лахиялов
20
Кобенко
9
Асильдаров
17
Красич
14
Набабкин
14
Набабкин
17
Красич
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
11
Гонсалес
26
Секу
26
Секу
11
Гонсалес
17
Арсэ
10
Кацаев
10
Кацаев
17
Арсэ
20
Кобенко
19
Бракамонте
19
Бракамонте
20
Кобенко
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
Остались в запасе
ЦСКА
Ахмат
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча ЦСКА - Ахмат
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А. Малородов (Саратов)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая); "Спорт-Плюс" 13:45 (прямая)
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