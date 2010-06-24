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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Дания - Япония
Дания - Япония: обзор матча 24 июня 2010
Дания
24.06.2010, четверг, 22:30
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
1 : 3
Завершен
Япония
82'
Й. Томассон
17'
К. Хонда
30'
Я. Эндо
87'
С. Оказаки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Япония
Замена
Ю. Инамото
️️️️
Я. Эндо
Замена
Я. Конно
️️️️
Й. Окубо
ГОЛ! 1:3!
С. Оказаки
Пас отдал
К. Хонда
ГОЛ! 1:2!
Й. Томассон
Пенальти не реализован!
Й. Томассон
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Мацуи
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Замена
К. Эриксен
️️️️
Т. Каленберг
Замена
С. Ларсен
️️️️
П. Кролдруп
Желтая карточка
К. Поульсен
Замена
Я. Поульсен
️️️️
М. Йоргенсен
ГОЛ! 0:2!
Я. Эндо
Желтая карточка
П. Кролдруп
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Хонда
10'
Желтая карточка
Я. Эндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Томас Соренсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЛЗ
13
Пер Кролдруп
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Томас Каленберг
ЛП
10
Мартин Йоргенсен
ЦП
2
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Деннис Роммедаль
ПП
9
Йон-Даль Томассон
(К)
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
4
Тулио
ЦЗ
22
Юджи Наказава
ЦЗ
3
Юичи Комано
ПЗ
7
Ясухито Эндо
(К)
ЛП
2
Юки Абе
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЛФ
0
Йошито Окубо
ЦФ
8
Дайсуке Мацуи
РФ
Главный тренер
Такеши Окада
Дания
22
Йеспер Кристиансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
8
Йеспер Гронкьяер
ЛП
18
Якоб Поульсен
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
18
Сорен Ларсен
ЦФ
17
Миккель Бекманн
ЦФ
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
Япония
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
10
Шунсуке Накамура
АП
11
Кейджи Тамада
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Такаюки Моримото
ЦФ
4-4-2
1
Соренсен
17
Поульсен
13
Кролдруп
4
Аггер
6
Якобсен
13
Каленберг
10
Йоргенсен
2
Поульсен
10
Роммедаль
11
Бендтнер
9
Томассон
3-2-2-3
1
Кавашима
17
Хасебе
4
Тулио
22
Наказава
3
Комано
5
Нагатомо
2
Абе
7
Эндо
8
Мацуи
0
Окубо
4
Хонда
13
Кролдруп
18
Ларсен
18
Ларсен
13
Кролдруп
10
Йоргенсен
18
Поульсен
18
Поульсен
10
Йоргенсен
13
Каленберг
10
Эриксен
10
Эриксен
13
Каленберг
7
Эндо
20
Инамото
20
Инамото
7
Эндо
0
Окубо
15
Конно
15
Конно
0
Окубо
8
Мацуи
18
Оказаки
18
Оказаки
8
Мацуи
Остались в запасе
Дания
Япония
22
Йеспер Кристиансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
8
Йеспер Гронкьяер
ЛП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Миккель Бекманн
ЦФ
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
14
Кенго Накамура
ЦП
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
11
Кейджи Тамада
ЦФ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Шунсуке Накамура
АП
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Остались в запасе
22
Йеспер Кристиансен
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
8
Йеспер Гронкьяер
ЛП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Миккель Бекманн
ЦФ
20
Томас Эневольдсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
14
Кенго Накамура
ЦП
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
11
Кейджи Тамада
ЦФ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Шунсуке Накамура
АП
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Такеши Окада
Статистика матча Дания - Япония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Информация о матче
Помощники судьи:
Челестин Нтагунгира (Руанда)
Энок Молефе (ЮАР)
Стадион:
Роял Бафокенг
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 00:30 (запись)
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