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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Парагвай - Новая Зеландия
Парагвай - Новая Зеландия: обзор матча 24 июня 2010
Парагвай
24.06.2010, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Новая Зеландия
Замена
Ж. Броки
️️️️
К. Киллен
Замена
К. Вуд
️️️️
Р. Фэллон
Замена
Э. Бенитес
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Л. Барриос
️️️️
О. Кардосо
Желтая карточка
Р. Нельсен
Желтая карточка
Р. Санта Крус
Желтая карточка
В. Касерес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
(К)
ПЗ
15
Виктор Касерес
ОП
13
Энрике Вера
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
18
Нельсон Вальдес
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Новая Зеландия
1
Марк Пэстон
ВР
3
Тони Локхед
ЛАЗ
2
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
11
Лео Бертос
ПАЗ
5
Иван Вичелич
ЦП
7
Саймон Эллиотт
ЦП
10
Шейн Смелц
ЛФ
14
Рори Фэллон
ЦФ
10
Крис Киллен
РФ
Главный тренер
Рики Херберт
Парагвай
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Новая Зеландия
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
12
Глен Мосс
ВР
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
21
Жереми Кристи
ЦП
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
22
Жереми Броки
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вильяр
3
Морель
14
Да Силва
5
Касерес
4
Каниса
15
Касерес
13
Вера
16
Риверос
18
Вальдес
9
Санта Крус
7
Кардосо
3-2-2-3
1
Пэстон
2
Рид
6
Нельсен
26
Смит
11
Бертос
3
Локхед
5
Вичелич
7
Эллиотт
10
Киллен
14
Фэллон
10
Смелц
18
Вальдес
11
Бенитес
11
Бенитес
18
Вальдес
7
Кардосо
8
Барриос
8
Барриос
7
Кардосо
10
Киллен
22
Броки
22
Броки
10
Киллен
14
Фэллон
9
Вуд
9
Вуд
14
Фэллон
Остались в запасе
Парагвай
Новая Зеландия
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
Главный тренер
Херардо Мартино
21
Жереми Кристи
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
12
Глен Мосс
ВР
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
Главный тренер
Рики Херберт
Остались в запасе
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
17
Аурелиано Торрес
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
Остались в запасе
21
Жереми Кристи
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
12
Глен Мосс
ВР
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Рики Херберт
Статистика матча Парагвай - Новая Зеландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Главный судья:
Юити Нисимура
(Токио)
Помощники судьи:
Тору Сагара (Япония)
Хэ Сан Джон (Корея)
Стадион:
Петер Мокаба
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 17:25 (прямая трансляция)
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