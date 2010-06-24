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Чемпионат мира по футболу 2026
Камерун - Нидерланды
Камерун - Нидерланды: обзор матча 24 июня 2010
Камерун
24.06.2010, четверг, 22:30
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
65'
С. Это'О (П)
36'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Нидерланды
Желтая карточка
С. Мбиа
Замена
Р. Сонг
️️️️
Н. Н'Кулу
Замена
А. Роббен
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Идриссу
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Желтая карточка
Д. ван Бронкхорст
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Это'О
Замена
️️️️
Р. ван Перси
Замена
В. Абубакар
️️️️
Г. Бонг
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
17'
Желтая карточка
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
16
Хамиду Сулейману
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
17
Стефан Мбиа
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
12
Гаэтан Бонг
ЛП
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Орельен Шеджу
ЦП
11
Жан Макун
ПП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Джованни ван Бронкхорст
(К)
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
0
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛВ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Камерун
1
Идрисс Камени
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Александр Сонг
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Нидерланды
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
11
Арьен Роббен
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
4-4-2
16
Сулейману
2
Ассу-Экотто
17
Мбиа
3
Н'Кулу
8
Жереми
12
Бонг
7
Н'Гуэмо
21
Шеджу
11
Макун
9
Это'О
13
Чупо-Мотинг
4-2-3-1
1
Стекеленбург
21
Булахруз
14
Матейсен
3
Хейтинга
5
ван Бронкхорст
6
Де Йонг
6
ван Боммел
0
Кейт
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
3
Н'Кулу
4
Сонг
4
Сонг
3
Н'Кулу
13
Чупо-Мотинг
17
Идриссу
17
Идриссу
13
Чупо-Мотинг
12
Бонг
10
Абубакар
10
Абубакар
12
Бонг
0
Кейт
21
Элиа
21
Элиа
0
Кейт
0
ван дер Ваарт
11
Роббен
11
Роббен
0
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Камерун
Нидерланды
1
Идрисс Камени
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Александр Сонг
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
15
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
1
Идрисс Камени
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
21
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Александр Сонг
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
15
Пьер Вебо
ЦФ
Остались в запасе
22
Сандер Бошкер
ВР
22
Михел Ворм
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Стейн Схаарс
ЦП
14
Деми Де Зеув
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Камерун - Нидерланды
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Помощники судьи:
Патрисио Басуальто
Франсиско Мондриа (оба - Чили)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия-1" - 22:25 (прямая трансляция)
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