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Янг Бойз - Фенербахче
Янг Бойз - Фенербахче: обзор матча 28 июля 2010
Янг Бойз
28.07.2010, среда, 22:15
Лига Чемпионов
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Фенербахче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Янг Бойз - Фенербахче
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0
0
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0
Матчи команд
Янг Бойз
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Янг Бойз
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20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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