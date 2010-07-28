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Партизан - ХИК
Партизан - ХИК: обзор матча 28 июля 2010
Партизан
28.07.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов
3 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
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