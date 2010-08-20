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РПЛ 2026/2027
Ростов - Спартак-Нальчик
Ростов - Спартак-Нальчик: обзор матча 20 августа 2010
Ростов
20.08.2010, пятница, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
87'
Р. Адамов (П)
5'
Р. Концедалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак-Нальчик
+4
Замена
А. Гошоков
️️️️
Г. Гогуа
Замена
З. Плиев
️️️️
В. Дядюн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Адамов
Вторая желтая
В. Васин
Замена
Д. Акимов
️️️️
А. Гацкан
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Н. Маляров
️️️️
Й. Голич
Желтая карточка
Отто
Желтая карточка
Р. Адамов
Желтая карточка
В. Васин
Желтая карточка
А. Кульчий
Замена
Ч. Янков
️️️️
М. Ахметович
ГОЛ! 0:1!
Р. Концедалов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
24
Александр Кульчий
(К)
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
8
Александр Павленко
АП
90
Мерсудин Ахметович
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Казбек Гетериев
АП
31
Леандро
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Ростов
22
Деян Радич
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
4-3-1-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
15
Живанович
4
Окоронкво
14
Хагуш
24
Кульчий
8
Гацкан
90
Ахметович
8
Павленко
10
Лебеденко
21
Адамов
4-4-1-1
30
Отто
30
Васянович
5
Васин
20
Джудович
4
Йованович
31
Леандро
28
Голич
11
Концедалов
7
Гогуа
13
Гетериев
17
Дядюн
90
Ахметович
16
Янков
16
Янков
90
Ахметович
8
Гацкан
98
Акимов
98
Акимов
8
Гацкан
17
Дядюн
3
Плиев
3
Плиев
17
Дядюн
28
Голич
7
Маляров
7
Маляров
28
Голич
7
Гогуа
19
Гошоков
19
Гошоков
7
Гогуа
Остались в запасе
Ростов
Спартак-Нальчик
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Главный тренер
Олег Протасов
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
22
Деян Радич
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Антипов
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
18
Олег Шалаев
ОП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Ростов - Спартак-Нальчик
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
И. Зарипов (Ленинградская область)
В. Волков (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Наш футбол" - 20:40 (прямая)
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