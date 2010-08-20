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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 20 августа 2010
Кр. Советов (мол)
20.08.2010, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
52'
Д. Гриднев
63'
А. Елисеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)
Желтая карточка
А. Редя
Желтая карточка
В. Почивалин
Желтая карточка
Ю. Тепишев
Замена
В. Почивалин
️️️️
С. Ткачев
Желтая карточка
Г. Дрмич
Замена
Б. Усманов
️️️️
О. Власов
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Ш. Ашаханов
Замена
А. Редя
️️️️
Ф. Васиев
Замена
Ш. Бухиев
️️️️
А. Дашаев
Желтая карточка
Р. Уциев
ГОЛ! 2:0!
А. Елисеев
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Рылов
ГОЛ! 1:0!
Д. Гриднев
Замена
А. Ахъядов
️️️️
Д. Смирнов
Замена
В. Белозеров
️️️️
З. Садаев
Замена
И. Цуроев
️️️️
М. Солтаев
Замена
Д. Майкич
️️️️
А. Салугин
Замена
И. Егошкин
️️️️
В. Ярославцев
Замена
Е. Зверев
️️️️
А. Буданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
69
Василий Павлов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Ахмат (мол)
31
Ярослав Годзюр
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
4
Даниель Майкич
ЦП
89
Игорь Егошкин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
63
Вадим Белозеров
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-5-2
30
Алексеев
26
Васиев
15
Ярославцев
33
Дрмич
17
Хрущев
56
Гриднев
11
Ткачев
44
Буданов
10
Рылов
77
Салугин
69
Павлов
3-2-3-1
31
Годзюр
36
Адаев
4
Дашаев
4
Тагилов
45
Уциев
35
Тепишев
50
Ашаханов
84
Власов
24
Смирнов
9
Садаев
77
Салугин
4
Майкич
4
Майкич
77
Салугин
26
Васиев
2
Редя
2
Редя
26
Васиев
15
Ярославцев
89
Егошкин
89
Егошкин
15
Ярославцев
44
Буданов
13
Зверев
13
Зверев
44
Буданов
11
Ткачев
13
Почивалин
13
Почивалин
11
Ткачев
10
Рылов
4
Елисеев
4
Елисеев
10
Рылов
84
Власов
20
Усманов
20
Усманов
84
Власов
32
Солтаев
9
Цуроев
9
Цуроев
32
Солтаев
9
Садаев
63
Белозеров
63
Белозеров
9
Садаев
4
Дашаев
37
Бухиев
37
Бухиев
4
Дашаев
50
Ашаханов
10
Кадыров
10
Кадыров
50
Ашаханов
24
Смирнов
33
Ахъядов
33
Ахъядов
24
Смирнов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Ахмат (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Остались в запасе
22
Сергей Воронин
ВР
Остались в запасе
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Ахмат (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
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Кр. Советов (мол)
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