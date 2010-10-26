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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сеута - Барселона
Сеута - Барселона: обзор матча 26 октября 2010
Сеута
26.10.2010, вторник, 23:55
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Барселона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сеута - Барселона
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сеута
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
- : -
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
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Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
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18.10.2026
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08.11.2026
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3 : 0
03.11.2026
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31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
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1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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