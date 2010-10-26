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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Динамо (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 26 октября 2010
Динамо (мол)
26.10.2010, вторник, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
24'
И. Логуа
26'
А. Бебих
86'
Д. Отставнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
А. Орнат
Замена
А. Кузьминов
️️️️
О. Валов
ГОЛ! 3:0!
Д. Отставнов
Замена
А. Амбарцумян
️️️️
Л. Мушников
Замена
А. Жарков
️️️️
Ю. Петраков
Замена
Д. Отставнов
️️️️
И. Логуа
Желтая карточка
Ю. Петраков
Замена
А. Орнат
️️️️
А. Бебих
Замена
В. Шпырев
️️️️
Д. Живоглядов
Замена
Г. Евстегнеев
️️️️
В. Комисов
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
Замена
М. Султонов
️️️️
Н. Дзаламидзе
Замена
У. Чосич
️️️️
А. Киселев
Замена
А. Стукалов
️️️️
А. Васильев
Замена
Л. Мушников
️️️️
А. Попов
Замена
И. Драгунов
️️️️
П. Тен
ГОЛ! 2:0!
А. Бебих
ГОЛ! 1:0!
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
99
Александр Бебих
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
20
Алексей Киселев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
81
Андрей Жарков
ЦП
34
Григорий Евстегнеев
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
3-2-4-1
13
Панов
69
Лобков
15
Каракин
5
Сергеев
27
Живоглядов
7
Логуа
17
Комисов
19
Рыховский
88
Валов
77
Петраков
99
Бебих
4-3-1-2
1
Скрипник
8
Федотов
20
Столяренко
4
Никитин
22
Тен
20
Киселев
17
Васильев
8
Иванов
18
Попов
28
Сердеров
10
Дзаламидзе
99
Бебих
79
Орнат
79
Орнат
99
Бебих
77
Петраков
81
Жарков
81
Жарков
77
Петраков
27
Живоглядов
20
Шпырев
20
Шпырев
27
Живоглядов
88
Валов
87
Кузьминов
87
Кузьминов
88
Валов
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
17
Комисов
34
Евстегнеев
34
Евстегнеев
17
Комисов
7
Логуа
26
Отставнов
26
Отставнов
7
Логуа
22
Тен
14
Драгунов
14
Драгунов
22
Тен
18
Попов
7
Мушников
7
Мушников
18
Попов
17
Васильев
14
Стукалов
14
Стукалов
17
Васильев
10
Дзаламидзе
28
Султонов
28
Султонов
10
Дзаламидзе
20
Киселев
15
Чосич
15
Чосич
20
Киселев
Мушников
10
Амбарцумян
10
Амбарцумян
Мушников
Остались в запасе
Динамо (мол)
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Динамо (мол) - ЦСКА (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
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