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Расписание матчей
Германия. Кубок
Энерги - Фрайбург
Энерги - Фрайбург: обзор матча 26 октября 2010
Энерги
26.10.2010, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Фрайбург
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Энерги - Фрайбург
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