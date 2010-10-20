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Шальке-04 - Хапоэль ТА
Шальке-04 - Хапоэль ТА: обзор матча 20 октября 2010
Шальке-04
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Хапоэль ТА
3'
Рауль
58'
Рауль
68'
Х. Мануэль Хурадо
90+3'
И. Шехтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хапоэль ТА
+3
ГОЛ! 3:1!
И. Шехтер
Пас отдал
С. Туама
Замена
Ж. Матип
️️️️
Д. Джонс
Замена
Б. Франсман
️️️️
А. Ядин
ГОЛ! 3:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
Ю. Хао
️️️️
Д. Фарфан
Замена
Б. Саар
️️️️
Т. Тамуз
Замена
С. Туама
️️️️
Ш. Абутбул
ГОЛ! 2:0!
Рауль
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
И. Ракитич
️️️️
К. Мориц
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Г. Вермут
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
23
Омри Кенде
ЛЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
9
Итай Шехтер
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
8
Юньмин Хао
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Эду
ЦФ
Хапоэль ТА
22
Галил Бен-Шанан
ВР
6
Беван Франсман
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
15
Салим Туама
ЦП
18
Йосси Шивхон
ЦП
12
Виктор Мерей
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
3-2-3-2
1
Нойер
2
Учида
5
Хеведес
21
Метцельдер
26
Шмитц
2
Хогланд
14
Хурадо
18
Мориц
13
Джонс
7
Рауль
8
Фарфан
4-3-1-2
1
Эньяма
16
Шиш
3
Да Силва
10
Бадир
23
Кенде
18
Абутбул
28
Вермут
26
Ядин
18
Тамуз
7
Захави
9
Шехтер
13
Джонс
32
Матип
32
Матип
13
Джонс
8
Фарфан
8
Хао
8
Хао
8
Фарфан
18
Мориц
11
Ракитич
11
Ракитич
18
Мориц
18
Абутбул
15
Туама
15
Туама
18
Абутбул
26
Ядин
6
Франсман
6
Франсман
26
Ядин
18
Тамуз
9
Саар
9
Саар
18
Тамуз
Остались в запасе
Шальке-04
Хапоэль ТА
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
12
Виктор Мерей
ЦФ
18
Йосси Шивхон
ЦП
22
Галил Бен-Шанан
ВР
12
Дани Бондарв
ПЗ
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Эду
ЦФ
Остались в запасе
12
Виктор Мерей
ЦФ
18
Йосси Шивхон
ЦП
22
Галил Бен-Шанан
ВР
12
Дани Бондарв
ПЗ
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Шальке-04 - Хапоэль ТА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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