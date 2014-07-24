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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль ТА - Астана
Хапоэль ТА - Астана: обзор матча 24 июля 2014
Хапоэль ТА
24.07.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хапоэль ТА - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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