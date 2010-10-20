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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Бенфика
Лион - Бенфика: обзор матча 20 октября 2010
Лион
20.10.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
22'
Д. Бриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бенфика
Замена
Э. Сальвио
️️️️
К. Мартинш
Замена
К. Чельстрем
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Ф. Хара
️️️️
П. Аймар
Желтая карточка
Х. Гарсия
Замена
Ж. Пье
️️️️
М. Бастос
Замена
С. Пейшоту
️️️️
Х. Савиола
Вторая желтая
Н. Гайтан
Желтая карточка
А. Ревейер
Желтая карточка
К. Мартинш
Желтая карточка
Н. Гайтан
ГОЛ! 1:0!
Д. Бриан
Пас отдал
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Мишел Бастос
ЛФ
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
РФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бенфика
13
Роберто
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
38
Аиртон
ЦП
26
Франко Хара
ПВ
9
Велдон
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
15
Диакате
15
Ревейер
25
Гоналон
8
Гуркюфф
15
Пьянич
7
Бастос
9
Лисандро
7
Бриан
4-1-2-1-2
13
Роберто
2
Перейра
4
Луис
4
Луизао
17
Коэнтрау
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
22
Мартинш
10
Аймар
16
Савиола
14
Кардек
7
Бастос
26
Пье
26
Пье
7
Бастос
8
Гуркюфф
4
Чельстрем
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
Лопеш
18
Гомис
18
Гомис
Лопеш
16
Савиола
25
Пейшоту
25
Пейшоту
16
Савиола
22
Мартинш
11
Сальвио
11
Сальвио
22
Мартинш
10
Аймар
26
Хара
26
Хара
10
Аймар
Остались в запасе
Лион
Бенфика
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
9
Велдон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Жан Макун
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
26
Сидней
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
9
Велдон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Лион - Бенфика
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Фермин Мартинес Ибаньес
Хуан Юсте Хименес (оба Испания)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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