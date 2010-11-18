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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эббсфлит Юнайтед - Уимблдон
Эббсфлит Юнайтед - Уимблдон: обзор матча 18 ноября 2010
Эббсфлит Юнайтед
18.11.2010, четверг, 22:45
Англия. Кубок, 1 раунд
2 : 3
Завершен
Уимблдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эббсфлит Юнайтед - Уимблдон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Национальная лига, 46 тур
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2 : 0
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0 : 2
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0 : 4
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