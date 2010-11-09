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Сток Сити - Бирмингем Сити
Сток Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 09 ноября 2010
Сток Сити
09.11.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
44'
Р. Хут
72'
Р. Фуллер
85'
Д. Уайтхэд
74'
К. Фахи
76'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Бирмингем Сити
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Р. Фуллер
Замена
М. Уилсон
️️️️
М. Этерингтон
ГОЛ! 3:2!
Д. Уайтхэд
Пас отдал
М. Этерингтон
ГОЛ! 2:2!
К. Джером
Пас отдал
С. Ларссон
ГОЛ! 2:1!
К. Фахи
Пас отдал
Н. Жигич
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 2:0!
Р. Фуллер
Замена
К. Фахи
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:0!
Р. Хут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
25
Абдулайе Файе
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
5
Рори Делап
ПП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
4
Коллинс
6
Хут
25
Файе
3
Хиггинботэм
26
Этерингтон
7
Пеннант
4
Уайтхэд
5
Делап
9
Джонс
19
Фуллер
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
24
Риджуэлл
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Гарднер
22
Босежур
35
Джером
19
Жигич
26
Этерингтон
36
Уилсон
36
Уилсон
26
Этерингтон
7
Пеннант
12
Уилэн
12
Уилэн
7
Пеннант
19
Фуллер
19
Уолтерс
19
Уолтерс
19
Фуллер
22
Босежур
18
Фахи
18
Фахи
22
Босежур
Остались в запасе
Сток Сити
Бирмингем Сити
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Бирмингем Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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