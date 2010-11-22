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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сарагоса
Хетафе - Сарагоса: обзор матча 22 ноября 2010
Хетафе
22.11.2010, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сарагоса
49'
А. Колунга (П)
34'
Н. Бертоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сарагоса
Желтая карточка
И. Маркано
+3
Желтая карточка
Р.
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Ману
Замена
Мику
️️️️
П. Риос
Замена
А. Пинтер
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
Эдмилсон
Вторая желтая
Л. Понцио
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
Н. Браулио
️️️️
Х. Лопес
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ф. Каскеро
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Колунга
Желтая карточка
Ф. Синама-Понголь
ГОЛ! 0:1!
Н. Бертоло
Замена
Х. Паредес
️️️️
И. Обрадович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Сарагоса
12
Антонио Доблас
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
20
Саид Бутахар
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
18
Марко Перес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
3
Рафа
5
Маркано
23
Торрес
22
Каскеро
10
Парехо
18
Боатенг
7
Ману
16
Риос
27
Колунга
3-5-1-1
1
Франко
37
Обрадович
39
Ярошик
15
Контини
23
Понцио
7
Эдмилсон
14
Габи
16
Бертоло
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
54
Синама-Понголь
22
Каскеро
14
Гавилан
14
Гавилан
22
Каскеро
16
Риос
20
Мику
20
Мику
16
Риос
7
Ману
14
Арисменди
14
Арисменди
7
Ману
37
Обрадович
3
Паредес
3
Паредес
37
Обрадович
54
Синама-Понголь
77
Пинтер
77
Пинтер
54
Синама-Понголь
7
Хорхе Лопес
85
Браулио
85
Браулио
7
Хорхе Лопес
Остались в запасе
Хетафе
Сарагоса
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
29
Кевин Лакрус
ЦФ
18
Марко Перес
ЦФ
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
18
Марко Перес
ЦФ
20
Саид Бутахар
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Хетафе - Сарагоса
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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