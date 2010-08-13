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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Томь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 13 августа 2010
Томь (мол)
13.08.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
6'
А. Рылов
10'
И. Протасов (АГ)
86'
А. Рылов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Вторая желтая
А. Концедалов
ГОЛ! 0:3!
А. Рылов
Замена
М. Башилов
️️️️
Н. Коновалов
Замена
Е. Зверев
️️️️
Д. Майкич
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Буданов
Желтая карточка
М. Кретов
Пенальти не реализован!
А. Харитонов
Замена
А. Ноздрунов
️️️️
Р. Жариков
Замена
А. Закс
️️️️
Е. Чернов
Замена
М. Кретов
️️️️
В. Павлов
Вторая желтая
И. Протасов
Желтая карточка
И. Егошкин
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Б. Петрович
Замена
И. Егошкин
️️️️
А. Хрущев
Замена
О. Сокулов
️️️️
Н. Немет
Желтая карточка
А. Концедалов
Желтая карточка
Б. Махмудов
Желтая карточка
И. Протасов
13'
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
И. Протасов
ГОЛ! 0:1!
А. Рылов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
20
Илья Протасов
ЦП
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
0
Норберт Немет
АП
43
Роман Жариков
ЦФ
10
Алексей Сазонов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
4
Даниель Майкич
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
69
Василий Павлов
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
69
Максим Суворов
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
81
Артур Закс
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
89
Игорь Егошкин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
0
Максим Кретов
ЦФ
4-3-1-2
1
Комиссаров
23
Чернов
28
Дмитриевский
29
Коновалов
42
Туев
83
Харитонов
89
Махмудов
20
Протасов
0
Немет
10
Сазонов
43
Жариков
4-5-1
22
Цыган
43
Костяев
2
Хозин
25
Концедалов
26
Васиев
10
Рылов
4
Майкич
44
Буданов
11
Петрович
17
Хрущев
69
Павлов
43
Жариков
9
Ноздрунов
9
Ноздрунов
43
Жариков
23
Чернов
81
Закс
81
Закс
23
Чернов
0
Немет
65
Сокулов
65
Сокулов
0
Немет
29
Коновалов
30
Башилов
30
Башилов
29
Коновалов
69
Павлов
0
Кретов
0
Кретов
69
Павлов
17
Хрущев
89
Егошкин
89
Егошкин
17
Хрущев
4
Майкич
13
Зверев
13
Зверев
4
Майкич
44
Буданов
4
Елисеев
4
Елисеев
44
Буданов
11
Петрович
56
Гриднев
56
Гриднев
11
Петрович
Остались в запасе
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
69
Максим Суворов
ЦЗ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
1
Федор Бурдыкин
ВР
30
Никита Алексеев
ВР
Остались в запасе
69
Максим Суворов
ЦЗ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
30
Никита Алексеев
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
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2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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