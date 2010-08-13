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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Мордовия
Сочи - Мордовия: обзор матча 13 августа 2010
Сочи
13.08.2010, пятница, 13:00
Россия. Первый дивизион, 24 тур
1 : 3
Завершен
Мордовия
16'
М. Рогов
26'
Г. Микадзе
59'
К. Панченко
90'
Ю. Кулешов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Мордовия
ГОЛ! 1:3!
Ю. Кулешов
Пас отдал
Р. Мухаметшин
Замена
Ирэ
️️️️
Д. Сысуев
Замена
М. Жестков
️️️️
П. Дорохин
Замена
С. Мельников
️️️️
М. Андреев
Замена
️️️️
К. Панченко
Замена
Б. Семлер
️️️️
Э. Танделов
ГОЛ! 1:2!
К. Панченко
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
Е. Окороков
️️️️
М. Козлов
Замена
Н. Колесников
️️️️
В. Авсюк
Желтая карточка
Д. Матьола
ГОЛ! 1:1!
Г. Микадзе
ГОЛ! 1:0!
М. Рогов
16'
Желтая карточка
А. Хорин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
23
Александр Хорин
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
9
Владимир Авсюк
ЦП
77
Максим Андреев
АП
21
Александр Курнаев
ПП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Мордовия
31
Федор Дьяченко
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
8
Георгий Микадзе
ЦЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
21
Павел Дорохин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
23
Никита Колесников
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
11
Егор Окороков
ЦФ
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
11
Борут Семлер
ЦП
20
Ирэ
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Епифанов
23
Хорин
5
Матьола
14
Сахвадзе
3
Сурков
10
Козлов
31
Рогов
9
Авсюк
21
Курнаев
77
Андреев
27
Рогачев
4-1-3-2
31
Дьяченко
22
Шабаев
8
Микадзе
3
Мулдаров
87
Симчевич
66
Дутов
17
Танделов
21
Дорохин
40
Кулешов
8
Панченко
8
Сысуев
9
Авсюк
23
Колесников
23
Колесников
9
Авсюк
77
Андреев
13
Мельников
13
Мельников
77
Андреев
10
Козлов
11
Окороков
11
Окороков
10
Козлов
17
Танделов
11
Семлер
11
Семлер
17
Танделов
8
Сысуев
20
Ирэ
20
Ирэ
8
Сысуев
21
Дорохин
71
Жестков
71
Жестков
21
Дорохин
Остались в запасе
Сочи
Мордовия
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Эдуард Малофеев
24
Константин Зайцев
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
24
Константин Зайцев
ВР
1
Андрей Рыжиков
ВР
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Сочи - Мордовия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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