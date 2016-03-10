Эдуард Малофеев
Тренер
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Малофеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 июня 1942
|Имя
|Эдуард
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Малофеев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 июня 1942
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Псков-747
|26
|12
|7
|7
|Дата
|Матч
|21.04.2011
|Псков-747
|1 : 0
|Карелия
|09.05.2011
|Псков-747
|3 : 0
|Волга
|21.05.2011
|Спартак К
|2 : 0
|Псков-747
|24.05.2011
|Череповец
|0 : 2
|Псков-747
|03.06.2011
|Сочи
|0 : 0
|Псков-747
|14.06.2011
|Псков-747
|2 : 0
|ЦРФСО
|20.06.2011
|Знамя Труда
|0 : 0
|Псков-747
|23.06.2011
|Сатурн
|1 : 0
|Псков-747
|11.07.2011
|Карелия
|0 : 2
|Псков-747
|02.08.2011
|Псков-747
|0 : 3
|Текстильщик
|09.08.2011
|Волга
|2 : 0
|Псков-747
|19.08.2011
|Псков-747
|1 : 0
|Спартак К
|22.08.2011
|Псков-747
|2 : 1
|Череповец
|01.09.2011
|Псков-747
|0 : 4
|Сочи
|11.09.2011
|ЦРФСО
|2 : 1
|Псков-747
|17.09.2011
|Псков-747
|1 : 0
|Знамя Труда
|20.09.2011
|Псков-747
|4 : 1
|Сатурн