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    Эдуард Малофеев

    Тренер
    Имя Эдуард
    Отчество Васильевич
    Фамилия Малофеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 июня 1942
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Псков-747 26 12 7 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.04.2011 Псков-747 1 : 0 Карелия
    09.05.2011 Псков-747 3 : 0 Волга
    21.05.2011 Спартак К 2 : 0 Псков-747
    24.05.2011 Череповец 0 : 2 Псков-747
    03.06.2011 Сочи 0 : 0 Псков-747
    14.06.2011 Псков-747 2 : 0 ЦРФСО
    20.06.2011 Знамя Труда 0 : 0 Псков-747
    23.06.2011 Сатурн 1 : 0 Псков-747
    11.07.2011 Карелия 0 : 2 Псков-747
    02.08.2011 Псков-747 0 : 3 Текстильщик
    09.08.2011 Волга 2 : 0 Псков-747
    19.08.2011 Псков-747 1 : 0 Спартак К
    22.08.2011 Псков-747 2 : 1 Череповец
    01.09.2011 Псков-747 0 : 4 Сочи
    11.09.2011 ЦРФСО 2 : 1 Псков-747
    17.09.2011 Псков-747 1 : 0 Знамя Труда
    20.09.2011 Псков-747 4 : 1 Сатурн
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