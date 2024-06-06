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    • Малофеев прочитал стихотворение в честь матча Беларусь – Россия

    Малофеев прочитал стихотворение в честь матча Беларусь – Россия

    Бывший тренер сборных СССР, Беларуси Эдуард Малофеев высказался о предстоящем матче Беларусь – Россия.

    «Мы все в Беларуси ждeм завтрашней игры. Все в ожидании. Всем интересно.

    Чтоб получился матч красивый, славный,

    Чтоб были в нeм и пыл, и страсть,

    Чтобы болельщик, друг наш главный,

    К своим командам не остывал.

    Вот это самый главный вопрос, который всегда волнует. Если игра доставит людям удовольствие, заденет струны души каждого болельщика, футбол получится прекрасным. Мы только такого футбола и ждeм – искреннего. Такого, который радует зрителя. Чтобы вне зависимости от исхода встречи – будь то выигрыш, проигрыш или ничья – болельщик не мог упрекнуть футболистов в недостаточной самоотдаче или нежелании понравиться публике. Искренность в любом человеческом деле сразу видна.

    Я бы даже сказал – надо божественный футбол сделать. А божественный футбол – это честный и чистый футбол. Плотно можно играть, а жeстко – нельзя. Тогда и трибуны будут восторгаться: «Как прекрасно!» И люди будут благодарить наш футбольный мир – игроков, тренеров – за то, что сделали подарок, дали отдохнуть людям. В этом и есть смысл футбола, и к нему надо стремиться.

    А для этого надо, во-первых, сильно любить футбол. Любить и мочь это сделать. Знать надо, как это сделать. Вот и посмотрим завтра, любят ли они футбол. Это очень важный вопрос.

    Да, это товарищеский матч наших дружественных, изумительных республик. Но результат для каждой команды играет роль – он делает более уверенной команду, показывает, на правильном ли пути она находится, определяет, как дальше развиваться. Нельзя играть просто так, не думая о результате. Каждый должен стремиться к выигрышу. А для чего ещe играть? В футболе всe важно. Не должно быть мучительно больно за бесцельно проведeнное время на поле. Чтобы не жeг позор за грубость и другие вещи. Это не только воспитание самих игроков, но и воспитание зрителей.

    Если игроки будут уважительно относиться друг к другу, это и болельщикам будет передаваться. Тренер должен говорить им о серьeзной ответственности. Требовать от них! Мы очень нужная часть общества, когда правильно понимаем важность нашей работы. Я – за добросовестный труд в любом деле. С таким отношением и футбол будет прекрасным. И я этого жду от завтрашней игры.

    Футбол – он как молитва. Некоторые жалуются: «Вот я хожу в церковь, молюсь, а господь мне ничего не даeт». Нет, дорогой мой друг, ты не молишься, а чего-то выпрашиваешь. Ведь ценность молитвы – в искренности! Она должна чуть ли не до слeз тебя растрогать, дойти до души. Если игра будет как искренняя молитва, это будет прекрасно и полезно для зрителей», – сказал Малофеев.

    • Игра состоится завтра, 7 июня, в Минске.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Отстранение России от международного футбола длится более 2 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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