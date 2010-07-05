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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Амкар (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 05 июля 2010
Амкар (мол)
05.07.2010, понедельник, 13:30
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
21'
М. Смирнов
26'
Д. Каюмов
34'
Д. Каюмов
56'
Д. Каюмов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Спартак М (мол)
Желтая карточка
В. Закоптелов
Замена
И. Чежия
️️️️
А. Ходырев
Желтая карточка
А. Малеев
Замена
В. Закоптелов
️️️️
В. Гаглоев
Замена
А. Романенко
️️️️
А. Померко
Замена
О. Динеев
️️️️
К. Кадеев
Желтая карточка
И. Киреев
Замена
К. Советкин
️️️️
В. Обухов
Замена
С. Морозов
️️️️
А. Блынду
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Д. Садиков
ГОЛ! 1:3!
Д. Каюмов
Замена
М. Макагонов
️️️️
Д. Соколов
Замена
Н. Иванников
️️️️
П. Голышев
Желтая карточка
Д. Садиков
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Андриевский
ГОЛ! 1:2!
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:1!
Д. Каюмов
ГОЛ! 1:0!
М. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
2
Михаил Макагонов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
8
Владислав Закоптелов
ЦП
22
Антон Романенко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Олег Динеев
ЦФ
4-1-3-2
41
Шумайлов
2
Морыганов
98
Блынду
25
Смирнов
4
Морыганов
20
Померко
10
Секретов
27
Гаглоев
25
Соколов
11
Садиков
29
Андриевский
3-2-3-2
12
Заболотный
3
Кадеев
15
Рябов
21
Ходырев
15
Маляка
88
Киреев
19
Озобич
7
Каюмов
8
Малеев
72
Голышев
13
Обухов
27
Гаглоев
8
Закоптелов
8
Закоптелов
27
Гаглоев
20
Померко
22
Романенко
22
Романенко
20
Померко
25
Соколов
2
Макагонов
2
Макагонов
25
Соколов
98
Блынду
2
Морозов
2
Морозов
98
Блынду
11
Садиков
7
Тюкалов
7
Тюкалов
11
Садиков
29
Андриевский
9
Субботин
9
Субботин
29
Андриевский
3
Кадеев
25
Динеев
25
Динеев
3
Кадеев
21
Ходырев
3
Чежия
3
Чежия
21
Ходырев
13
Обухов
10
Советкин
10
Советкин
13
Обухов
72
Голышев
7
Иванников
7
Иванников
72
Голышев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Спартак М (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
25
Александр Кожевников
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
44
Сергей Синельников
ВР
Остались в запасе
25
Александр Кожевников
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Амкар (мол) - Спартак М (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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