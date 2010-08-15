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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Спортинг
Пасуш де Феррейра - Спортинг: обзор матча 15 августа 2010
Пасуш де Феррейра
15.08.2010, воскресенье, 00:15
Португалия. Высшая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Спортинг
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0
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Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
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Португалия. Примейра, 33 тур
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3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
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2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
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0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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