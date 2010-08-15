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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Волынь
Арсенал - Волынь: обзор матча 15 августа 2010
Арсенал
15.08.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Волынь
71'
М. Шацких
56'
Е. Пичкур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Волынь
+1
Замена
С. Симинин
️️️️
Майкон
Замена
Р. Максимюк
️️️️
Е. Пичкур
Желтая карточка
И. Мазилу
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Рачич
Желтая карточка
С. Рачич
Замена
А. Старгородский
️️️️
М. Бартулович
ГОЛ! 1:1!
М. Шацких
ГОЛ! 0:1!
Е. Пичкур
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
А. Богданов
️️️️
С. Миколюнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
11
Стеван Рачич
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Степан Павлов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
27
Василий Жук
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
3-2-3-2
23
Погорелый
38
Ещенко
23
Шершун
55
Матюхин
44
Симоненко
13
Миколюнас
35
Грицай
16
Шацких
4
Хомин
7
Мазилу
21
Бартулович
3-2-2-3
29
Ндое
91
Бутко
41
Омоко
14
Ващук
77
Бута
29
Гринченко
11
Шарпар
77
Пичкур
18
Павлов
5
Майкон
11
Рачич
13
Миколюнас
90
Богданов
90
Богданов
13
Миколюнас
21
Бартулович
11
Старгородский
11
Старгородский
21
Бартулович
5
Майкон
30
Симинин
30
Симинин
5
Майкон
77
Пичкур
15
Максимюк
15
Максимюк
77
Пичкур
11
Рачич
10
Бабырь
10
Бабырь
11
Рачич
Остались в запасе
Арсенал
Волынь
5
Витаутас Лукша
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
27
Василий Жук
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
4
Артем Бутенин
ЦЗ
Главный тренер
Степан Павлов
Остались в запасе
5
Витаутас Лукша
ЦП
1
Виталий Рева
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Остались в запасе
27
Василий Жук
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
4
Артем Бутенин
ЦЗ
Главный тренер
Степан Павлов
Статистика матча Арсенал - Волынь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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