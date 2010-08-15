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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 15 августа 2010
Шахтер
15.08.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
45+1'
Виллиан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
Желтая карточка
Р. Рац
+1
Замена
М. Морено
️️️️
Т. Степаненко
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Зенев
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
А. Гладкий
️️️️
Эдуардо
Замена
С. Кузнецов
️️️️
В. Батиста
Замена
О. Голодюк
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
Я. Ракицкий
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
9
Денис Кожанов
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ЛП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Марсело Морено
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
6
Григорий Баранец
АП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
5
Фернандиньо
10
Жадсон
11
Коста
10
Виллиан
9
Эдуардо
3-3-2-2
22
Тлумак
22
Авелар
44
Чечер
4
Милошевич
44
Федецкий
19
Ткачук
9
Кожанов
16
Худобяк
7
Годвин
20
Зенев
80
Батиста
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
27
Степаненко
9
Морено
9
Морено
27
Степаненко
9
Эдуардо
20
Гладкий
20
Гладкий
9
Эдуардо
20
Зенев
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Зенев
19
Ткачук
32
Голодюк
32
Голодюк
19
Ткачук
80
Батиста
79
Кузнецов
79
Кузнецов
80
Батиста
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Виталий Руденко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
1
Виталий Руденко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
6
Григорий Баранец
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шахтер - Карпаты
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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