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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Лион
Кан - Лион: обзор матча 15 августа 2010
Кан
15.08.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 2
Завершен
Лион
2'
Ю. Эль-Араби
16'
С. Ятабаре
77'
И. Н' Диайе
6'
Б. Гомис
23'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Лион
Желтая карточка
Д. Марк
ГОЛ! 3:2!
И. Н' Диайе
Замена
К. Траоре
️️️️
С. Ятабаре
Замена
С. Дельгадо
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Р. Инез
Замена
️️️️
М. Гоналон
Замена
Р. Инез
️️️️
П. Барцола
Замена
Д. Ловрен
️️️️
М. Бастос
Вторая желтая
А. Ревейер
Желтая карточка
А. Ревейер
ГОЛ! 2:2!
Б. Гомис
18'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
ГОЛ! 2:1!
С. Ятабаре
16'
ГОЛ! 1:1!
Б. Гомис
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
21
Пабло Барцола
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Грегори Таффоро
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
15
Ливио Набаб
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
24
Роман Бейни
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
3-2-3-2
30
Тебо
23
Таффоро
15
Сорбон
28
Арто
25
Марк
21
Барцола
20
Н' Диайе
89
Молло
60
Ятабаре
19
Эль-Араби
17
Амума
3-5-2
1
Льорис
15
Ревейер
3
Крис
26
Сиссоко
15
Пьянич
17
Макун
4
Чельстрем
28
Тулалан
7
Бастос
7
Бриан
18
Гомис
60
Ятабаре
18
Траоре
18
Траоре
60
Ятабаре
21
Барцола
24
Инез
24
Инез
21
Барцола
7
Бастос
6
Ловрен
6
Ловрен
7
Бастос
25
Гоналон
25
Гоналон
18
Гомис
19
Дельгадо
19
Дельгадо
18
Гомис
Остались в запасе
Кан
Лион
15
Ливио Набаб
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Главный тренер
Патрис Гаранде
24
Роман Бейни
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
15
Ливио Набаб
ЦФ
20
Александр Рейно
ЦЗ
16
Дамьен Перки
ВР
Остались в запасе
24
Роман Бейни
ЦП
1
Реми Веркутр
ВР
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Кан - Лион
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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