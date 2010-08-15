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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Анжи
ЦСКА - Анжи: обзор матча 15 августа 2010
ЦСКА
15.08.2010, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Анжи
13'
Секу
21'
В. Лав
36'
З. Тошич
44'
Секу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Анжи
Замена
Т. Тимонов
️️️️
Н. Жосан
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Замена
М. Красич
️️️️
Секу
Замена
О. Клява
️️️️
М. Пекович
Замена
А. Дзагоев
️️️️
К. Хонда
ГОЛ! 4:0!
Секу
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
ГОЛ! 2:0!
В. Лав
Пас отдал
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
Секу
Пас отдал
В. Лав
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
4
Махир Шукуров
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
19
Андрей Стрельцов
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
3
Али Гаджибеков
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
5
Шемберас
18
Тошич
3
Хонда
26
Секу
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-1-4-1
31
Абаев
7
Агаларов
13
Тагирбеков
3
Пекович
4
Шукуров
88
Бакаев
6
Цораев
19
Стрельцов
5
Кебе
23
Жосан
3
Гаджибеков
3
Хонда
66
Дзагоев
66
Дзагоев
3
Хонда
26
Секу
17
Красич
17
Красич
26
Секу
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
3
Пекович
35
Клява
35
Клява
3
Пекович
Гаджикадиев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
Гаджикадиев
23
Жосан
0
Тимонов
0
Тимонов
23
Жосан
Остались в запасе
ЦСКА
Анжи
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Отар Хизанейшвили
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
А. Лагун (Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:10 (прямая); "Россия 2" 22:25 (в записи)
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