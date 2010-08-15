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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак: обзор матча 15 августа 2010
Локомотив
15.08.2010, воскресенье, 21:20
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
20'
А. Алиев
87'
Д. Сычев
18'
Веллитон
31'
Веллитон
66'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Спартак
Желтая карточка
Родолфо
+2
Замена
Джано
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 2:3!
Д. Сычев
Пас отдал
А. Алиев
Замена
А. Козлов
️️️️
Веллитон
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
Р. Сабитов
️️️️
Н. Баженов
Желтая карточка
Алекс
Замена
Д. Траоре
️️️️
Майкон
ГОЛ! 1:3!
Веллитон
Пас отдал
Алекс
Замена
Д. Лоськов
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Майкон
Замена
А. Гатагов
️️️️
Вагнер
ГОЛ! 1:2!
Веллитон
Пас отдал
Ибсон
ГОЛ! 1:1!
А. Алиев
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
Веллитон
Пас отдал
Алекс
Желтая карточка
М. Асатиани
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
13
Вагнер
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПВ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
80
Ибсон
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
32
Никита Баженов
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
4-1-2-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
2
Родолфо
30
Асатиани
49
Шишкин
23
Тарасов
13
Вагнер
88
Глушаков
88
Алиев
11
Майкон
0
Сычев
4-2-2-2
30
Песьяков
18
Паршивлюк
59
Иванов
39
Штранцль
17
Сухи
80
Ибсон
7
Шешуков
32
Баженов
12
Алекс
39
Ари
11
Веллитон
13
Вагнер
9
Гатагов
9
Гатагов
13
Вагнер
88
Глушаков
10
Лоськов
10
Лоськов
88
Глушаков
11
Майкон
15
Траоре
15
Траоре
11
Майкон
32
Баженов
34
Сабитов
34
Сабитов
32
Баженов
80
Ибсон
7
Джано
7
Джано
80
Ибсон
11
Веллитон
7
Козлов
7
Козлов
11
Веллитон
Остались в запасе
Локомотив
Спартак
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Спартак
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
И. Барышников (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 21:10 (прямая)
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