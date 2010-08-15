Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 15 августа 2010
Ахмат
15.08.2010, воскресенье, 20:45
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
30'
Э. Бракамонте
52'
К. Нобоа (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
+3
Желтая карточка
А. Касаев
+1
Замена
М. Сибайя
️️️️
О. Мартинс
Вторая желтая
Р. Муравски
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Желтая карточка
А. Кобенко
Желтая карточка
В. Калешин
Замена
А. Кобенко
️️️️
Э. Бракамонте
Желтая карточка
Р. Муравски
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Нобоа
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
О. Мартинс
️️️️
П. Быстров
ГОЛ! 1:0!
Э. Бракамонте
19'
Желтая карточка
С. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
(К)
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
0
Петр Быстров
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Рубин
25
Илья Чебану
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-1-3-2
31
Дикань
33
Ятченко
5
Феррейра
5
Эдиев
40
Уциев
8
Маурисио
13
Лахиялов
25
Эссаме
17
Арсэ
9
Асильдаров
19
Бракамонте
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
9
Орехов
44
Навас
17
Калешин
0
Быстров
15
Муравски
16
Нобоа
11
Касаев
61
Карадениз
13
Медведев
19
Бракамонте
20
Кобенко
20
Кобенко
19
Бракамонте
61
Карадениз
32
Баляйкин
32
Баляйкин
61
Карадениз
Мартинс
40
Сибайя
40
Сибайя
Мартинс
0
Быстров
9
Мартинс
9
Мартинс
0
Быстров
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
23
Руслан Махмутов
АП
25
Илья Чебану
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
23
Руслан Махмутов
АП
25
Илья Чебану
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Александр Колобаев
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов
А. Цветнов (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Рубин
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
Вчера, 14:50
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+