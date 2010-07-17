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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Cибирь
Зенит - Cибирь: обзор матча 17 июля 2010
Зенит
17.07.2010, суббота, 18:45
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
30'
Н. Ломбертс
54'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Cибирь
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Лазович
Травма
Д. Лазович
Замена
А. Шумов
️️️️
М. Астафьев
Замена
С. Хусти
️️️️
К. Зырянов
Замена
Д. Лазович
️️️️
В. Быстров
Замена
И. Шевченко
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
А. Медведев
ГОЛ! 2:0!
Р. Широков
Пас отдал
Данни
Замена
И. Нагибин
️️️️
А. Климавичус
Желтая карточка
Н. Валентич
ГОЛ! 1:0!
Н. Ломбертс
Пас отдал
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
28
Арунас Климавичус
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
4
Максим Астафьев
ЦП
2
Алексей Аравин
ПП
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
33
Александр Шумов
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
4
Крижанац
6
Ломбертс
22
Анюков
27
Денисов
15
Широков
18
Зырянов
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
4-4-2
30
Ковалевски
3
Валентич
17
Бухряков
24
Филипенко
28
Климавичус
2
Аравин
9
Шуленин
4
Астафьев
22
Чижек
19
Антипенко
13
Медведев
18
Зырянов
9
Хусти
9
Хусти
18
Зырянов
Лазович
11
Ионов
11
Ионов
Лазович
34
Быстров
27
Лазович
27
Лазович
34
Быстров
4
Астафьев
33
Шумов
33
Шумов
4
Астафьев
28
Климавичус
9
Нагибин
9
Нагибин
28
Климавичус
22
Чижек
99
Шевченко
99
Шевченко
22
Чижек
Остались в запасе
Зенит
Cибирь
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Алексей Солосин
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
70
Мартин Горак
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Cибирь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
В. Назаров (Невинномысск)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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