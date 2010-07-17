Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 17 июля 2010
Динамо
17.07.2010, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
23'
Д. Колодин
31'
А. Воронин
56'
В. Гранат
11'
Р. Адамов
43'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
Замена
А. Хагуш
️️️️
А. Кульчий
Замена
Д. Блатняк
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Ребко
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
М. Ковальчик
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
И. Живанович
Желтая карточка
А. Павленко
Замена
М. Ахметович
️️️️
Д. Акимов
ГОЛ! 3:2!
В. Гранат
Пас отдал
И. Семшов
Желтая карточка
В. Гранат
ГОЛ! 2:2!
И. Лебеденко
ГОЛ! 2:1!
А. Воронин
Пас отдал
И. Семшов
ГОЛ! 1:1!
Д. Колодин
Пас отдал
Л. Уилкшир
11'
ГОЛ! 0:1!
Р. Адамов
Пас отдал
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ЦЗ
8
Денис Колодин
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ЦП
20
Игорь Семшов
АП
19
Адриан Ропотан
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
8
Александр Черкес
(К)
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ПЗ
15
Иван Живанович
ЛП
24
Александр Кульчий
ОП
98
Дмитрий Акимов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Драган Блатняк
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
8
Колодин
23
Комбаров
25
Хохлов
19
Самедов
19
Ропотан
20
Семшов
0
Воронин
4-1-3-2
1
Амельченко
5
Валикаев
8
Черкес
4
Окоронкво
33
Анджелкович
24
Кульчий
98
Акимов
8
Павленко
15
Живанович
10
Лебеденко
21
Адамов
20
Семшов
5
Ковальчик
5
Ковальчик
20
Семшов
19
Ропотан
17
Ребко
17
Ребко
19
Ропотан
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
24
Кульчий
14
Хагуш
14
Хагуш
24
Кульчий
8
Павленко
19
Блатняк
19
Блатняк
8
Павленко
98
Акимов
90
Ахметович
90
Ахметович
98
Акимов
Остались в запасе
Динамо
Ростов
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Динамо - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Ростов
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Вчера, 19:57
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
Вчера, 19:39
5
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
10:44
6
Сeмин оценил шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ
Вчера, 19:57
3
Лунев намекнул на двойные стандарты Карпина при выборе игроков
Вчера, 19:39
5
Лунeв высказался о многочисленных пенальти «Зенита»
Вчера, 17:19
25
Экс-тренер «Динамо» не верит в чемпионство команды в этом сезоне
Вчера, 15:54
3
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
Вчера, 22:44
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
Вчера, 21:00
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
Вчера, 18:12
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
Вчера, 16:31
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
Вчера, 13:55
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+