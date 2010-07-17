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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Рубин
Спартак - Рубин: обзор матча 17 июля 2010
Спартак
17.07.2010, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
4'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Рубин
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
П. Яковлев
️️️️
Ари
Замена
П. Быстров
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Козлов
️️️️
И. Саенко
Замена
К. Майдана
️️️️
Джано
Желтая карточка
А. Шешуков
Желтая карточка
С. Навас
+3
Замена
Р. Муравски
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
К. Нобоа
Желтая карточка
Г. Карадениз
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Джано
ЛВ
80
Ибсон
ЦП
7
Александр Шешуков
ЦП
12
Алекс
(К)
АП
10
Иван Саенко
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
37
Сергей Семак
АП
11
Алан Касаев
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
0
Петр Быстров
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
4-2-3-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
17
Сухи
39
Штранцль
18
Паршивлюк
80
Ибсон
7
Шешуков
7
Джано
12
Алекс
10
Саенко
39
Ари
4-2-3-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
44
Навас
9
Орехов
14
Ансальди
16
Нобоа
10
Натхо
11
Касаев
37
Семак
61
Карадениз
11
Бухаров
7
Джано
8
Майдана
8
Майдана
7
Джано
10
Саенко
7
Козлов
7
Козлов
10
Саенко
39
Ари
91
Яковлев
91
Яковлев
39
Ари
11
Касаев
0
Быстров
0
Быстров
11
Касаев
10
Натхо
15
Муравски
15
Муравски
10
Натхо
Остались в запасе
Спартак
Рубин
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая), "Первый" - 23:00 (запись)
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