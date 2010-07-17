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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Ахмат (мол) - Амкар (мол): обзор матча 17 июля 2010
Ахмат (мол)
17.07.2010, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 1
Завершен
Амкар (мол)
35'
А. Тембулатов
87'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Замена
️️️️
Е. Тюкалов
ГОЛ! 1:1!
Е. Тюкалов
Замена
️️️️
Ю. Тепишев
Замена
️️️️
М. Солтаев
Замена
️️️️
К. Морыганов
Замена
️️️️
А. Тембулатов
Желтая карточка
Ю. Тепишев
Желтая карточка
С. Морозов
Замена
️️️️
И. Пухаев
Замена
️️️️
Е. Рудаков
Замена
️️️️
Х. Джунидов
Замена
️️️️
А. Субботин
Замена
️️️️
Д. Ершов
Замена
️️️️
Т. Исламов
ГОЛ! 1:0!
А. Тембулатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
95
Ризавди Эдилов
ВР
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
15
Инал Пухаев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
3-2-2-2
32
Солтаев
35
Тепишев
4
Дашаев
4
Тагилов
36
Адаев
10
Джунидов
80
Джабраилов
77
Тембулатов
9
Цуроев
51
Исламов
3-2-2-1-1
35
Ершов
4
Морыганов
2
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
88
Рудаков
15
Пухаев
10
Секретов
7
Тюкалов
9
Субботин
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ахмат (мол) - Амкар (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
им. С.Билимханова
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Ахмат (мол)
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