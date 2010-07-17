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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Анжи (мол)
Томь (мол) - Анжи (мол): обзор матча 17 июля 2010
Томь (мол)
17.07.2010, суббота, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 0
Завершен
Анжи (мол)
31'
Е. Стариков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Анжи (мол)
Замена
В. Гапонов
️️️️
А. Якимов
Желтая карточка
А. Якимов
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
М. Зайцев
Желтая карточка
Д. Ефремов
Желтая карточка
М. Курбанов
Замена
А. Коротя
️️️️
А. Сазонов
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Н. Немет
Замена
Р. Жариков
️️️️
А. Ноздрунов
Замена
Р. Алиев
️️️️
Г. Махмудов
ГОЛ! 1:0!
Е. Стариков
Желтая карточка
В. Строев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
92
Артем Кочергин
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
0
Норберт Немет
АП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Анжи (мол)
1
Абдулла Гаджикадиев
ВР
6
Ахмад Магомедов
ЦЗ
23
Михаил Зайцев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
0
Руслан Перепелюков
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
9
Шамиль Алимагомаев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
98
Гамзат Махмудов
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Томь (мол)
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
70
Артем Коротя
ЦФ
43
Роман Жариков
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Анжи (мол)
17
Шариф Мухаммад
ЦП
20
Руслан Алиев
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Бурдыкин
9
Ноздрунов
89
Якимов
4
Воронов
29
Коновалов
26
Строев
89
Махмудов
0
Немет
87
Стариков
10
Сазонов
3-2-3-2
1
Гаджикадиев
44
Курбанов
0
Перепелюков
75
Ибрагимгаджиев
6
Магомедов
23
Зайцев
98
Гаджиев
17
Мирзабеков
9
Алимагомаев
92
Мирзаев
98
Махмудов
10
Сазонов
70
Коротя
70
Коротя
10
Сазонов
0
Немет
85
Ефремов
85
Ефремов
0
Немет
9
Ноздрунов
43
Жариков
43
Жариков
9
Ноздрунов
89
Якимов
8
Гапонов
8
Гапонов
89
Якимов
98
Махмудов
20
Алиев
20
Алиев
98
Махмудов
23
Зайцев
17
Мухаммад
17
Мухаммад
23
Зайцев
Остались в запасе
Томь (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Томь (мол) - Анжи (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Стадион ЦДСО "Томь"
Новости команд
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Томь (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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