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Расписание матчей
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Спарта - Лех
Спарта - Лех: обзор матча 27 июля 2010
Спарта
27.07.2010, вторник, 22:30
Лига Чемпионов
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Лех
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Статистика матча Спарта - Лех
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Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
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1 : 1
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Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 12 тур
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5 : 1
25.10.2026
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22.10.2026
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Лех
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31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
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25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
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