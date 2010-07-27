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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Гент
Динамо К - Гент: обзор матча 27 июля 2010
Динамо К
27.07.2010, вторник, 21:00
Лига Чемпионов
3 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Гент
19'
А. Ярмоленко
80'
А. Шевченко
90+1'
Р. Зозуля
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Гент
ГОЛ! 3:0!
Р. Зозуля
Пас отдал
А. Шевченко
+1
Замена
Л. Алмейда
️️️️
Ф. Бертольо
Желтая карточка
А. Дуарте
Замена
Э. Кулибали
️️️️
С. Де Смет
ГОЛ! 2:0!
А. Шевченко
Пас отдал
Д. Гармаш
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Еременко
Замена
Т. Смолдерс
️️️️
Р. Майр
Желтая карточка
С. Де Смет
Желтая карточка
Бетао
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
М. Лей
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
А. Милевский
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
(К)
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
13
Адриано Дуарте
ЦЗ
6
Штеф Уилс
ЦЗ
4
Рой Майр
ПЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЛВ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
8
Бернд Тийс
(К)
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
9
Мбай Лей
ПВ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
18
Факундо Бертольо
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Гент
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кенни Томпсон
ЛЗ
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
7
Аднан Чустович
ПВ
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
4-2-3-1
71
Бойко
10
Маграо
3
Бетао
17
Михалик
21
Данило Силва
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
19
Гармаш
7
Шевченко
0
Милевский
4-3-2-1
29
Йоргачевич
4
Майр
13
Дуарте
6
Уилс
24
Ханствейт
23
Лепуан
8
Тийс
31
Гронден
9
Лей
8
Эль-Ганасси
7
Де Смет
Бертольо
44
Алмейда
44
Алмейда
Бертольо
0
Милевский
18
Бертольо
18
Бертольо
0
Милевский
26
Еременко
10
Зозуля
10
Зозуля
26
Еременко
9
Лей
28
Арбейтман
28
Арбейтман
9
Лей
4
Майр
7
Смолдерс
7
Смолдерс
4
Майр
7
Де Смет
16
Кулибали
16
Кулибали
7
Де Смет
Остались в запасе
Динамо К
Гент
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
Главный тренер
Валерий Газзаев
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кенни Томпсон
ЛЗ
7
Аднан Чустович
ПВ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
Остались в запасе
4
Матия Шкаработ
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кенни Томпсон
ЛЗ
7
Аднан Чустович
ПВ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Динамо К - Гент
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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