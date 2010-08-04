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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Динамо К
Гент - Динамо К: обзор матча 04 августа 2010
Гент
04.08.2010, среда, 22:30
Лига Чемпионов
1 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Динамо К
84'
Э. Кулибали
33'
Д. Гармаш
54'
А. Милевский
89'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Динамо К
ГОЛ! 1:3!
О. Гусев
Пас отдал
А. Шевченко
ГОЛ! 1:2!
Э. Кулибали
Пас отдал
К. Гронден
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
К. Томпсон
Замена
Т. Смолдерс
️️️️
К. Лепуан
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Р. Еременко
ГОЛ! 0:2!
А. Милевский
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
З. Любиянкич
️️️️
А. Чустович
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
А. Дуарте
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
Ж. Маграо
Травма
Ж. Маграо
ГОЛ! 0:1!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Шевченко
17'
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
А. Дуарте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
29
Боян Йоргачевич
ВР
5
Кенни Томпсон
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
13
Адриано Дуарте
ЦЗ
4
Рой Майр
ПЗ
8
Яссин Эль-Ганасси
ЛВ
8
Бернд Тийс
(К)
ЦП
31
Кристоф Гронден
ЦП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
7
Аднан Чустович
ПВ
16
Элиман Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Шевченко
(К)
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Гент
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
7
Тим Смолдерс
ЦП
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
11
Златан Любиянкич
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-3-2-1
29
Йоргачевич
5
Томпсон
4
Шулер
13
Дуарте
4
Майр
8
Тийс
31
Гронден
23
Лепуан
8
Эль-Ганасси
7
Чустович
16
Кулибали
4-2-3-1
71
Бойко
21
Данило Силва
17
Михалик
3
Бетао
10
Маграо
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Шевченко
19
Гармаш
7
Ярмоленко
0
Милевский
23
Лепуан
7
Смолдерс
7
Смолдерс
23
Лепуан
13
Дуарте
28
Арбейтман
28
Арбейтман
13
Дуарте
7
Чустович
11
Любиянкич
11
Любиянкич
7
Чустович
10
Маграо
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
10
Маграо
7
Ярмоленко
20
Гусев
20
Гусев
7
Ярмоленко
26
Еременко
10
Зозуля
10
Зозуля
26
Еременко
Остались в запасе
Гент
Динамо К
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
4
Грегори Мертенс
ЦЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
24
Эрленд Ханствейт
ЛЗ
7
Стейн Де Смет
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Гент - Динамо К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
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