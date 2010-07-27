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ТНС - Андерлехт
ТНС - Андерлехт: обзор матча 27 июля 2010
ТНС
27.07.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
1 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Андерлехт
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Статистика матча ТНС - Андерлехт
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0
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Матчи команд
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
ТНС
1 : 0
30.07.2026
Флора
Лига конференций, 2 раунд
Флора
1 : 0
23.07.2026
ТНС
Лига чемпионов, 1 раунд
ТНС
1 : 2
14.07.2026
Сабах
Лига чемпионов, 1 раунд
Сабах
2 : 0
07.07.2026
ТНС
Лига конференций, 2 раунд
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29.07.2025
ТНС
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Андерлехт
- : -
22.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 11 тур
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1 : 1
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4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
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