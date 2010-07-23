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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Динамо К
Металлист - Динамо К: обзор матча 23 июля 2010
Металлист
23.07.2010, пятница, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
45+2'
Фининьо
55'
А. Шевченко (П)
65'
Д. Гармаш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Динамо К
Замена
Л. Алмейда
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
Жажа
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
М. Обрадович
Желтая карточка
Ф. Бертольо
Желтая карточка
Ж. Маграо
Желтая карточка
Р. Зозуля
Замена
А. Воробей
️️️️
К. Хавьер
ГОЛ! 1:2!
Д. Гармаш
Желтая карточка
Фининьо
Замена
Д. Олейник
️️️️
О. Шелаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Шевченко
Замена
А. Милевский
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Р. Еременко
ГОЛ! 1:0!
Фининьо
Пас отдал
Жажа
+2
Желтая карточка
О. Шелаев
Замена
Д. Жданков
️️️️
А. Горяинов
Травма
А. Горяинов
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Эдмар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛВ
78
Сергей Валяев
ЦП
5
Олег Шелаев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Эдмар
ПВ
70
Жажа
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
11
Сергей Барилко
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
0
Артем Милевский
ЦФ
4-2-3-1
29
Горяинов
84
Романчук
18
Гуйе
26
Обрадович
3
Вильягра
78
Валяев
5
Шелаев
13
Фининьо
10
Хавьер
8
Эдмар
70
Жажа
4-2-2-2
71
Бойко
21
Данило Силва
3
Бетао
17
Михалик
10
Маграо
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
19
Гармаш
10
Зозуля
7
Шевченко
29
Горяинов
12
Жданков
12
Жданков
29
Горяинов
5
Шелаев
16
Олейник
16
Олейник
5
Шелаев
10
Хавьер
9
Воробей
9
Воробей
10
Хавьер
7
Шевченко
44
Алмейда
44
Алмейда
7
Шевченко
26
Еременко
18
Бертольо
18
Бертольо
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
0
Милевский
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Металлист
Динамо К
11
Сергей Барилко
ЦП
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
32
Марко Девич
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
32
Марко Девич
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Франк Темиле
ПП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Металлист - Динамо К
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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