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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 23 июля 2010
Ростов (мол)
23.07.2010, пятница, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
88'
С. Шустиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
Замена
И. Губанов
️️️️
С. Тумасян
+2
Желтая карточка
Х. Байрамян
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Е. Чо Хонг
ГОЛ! 1:0!
С. Шустиков
Желтая карточка
А. Сугак
Замена
Н. Бочаров
️️️️
А. Васильев
Замена
И. Хохба
️️️️
М. Гусейнпур
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
В. Сиротов
️️️️
С. Мурихин
Замена
И. Сагдатуллин
️️️️
В. Сушкин
Желтая карточка
С. Матяш
Желтая карточка
В. Сушкин
Замена
А. Сугак
️️️️
Е. Луценко
Замена
С. Костин
️️️️
И. Чеминава
Замена
А. Хохлов
️️️️
А. Дудиев
Желтая карточка
И. Чеминава
Желтая карточка
Б. Абдулфаттах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
0
Ен Чо Хонг
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
77
Александр Петров
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
4-4-1-1
1
Кабанов
5
Мироник
27
Харламов
6
Шустиков
2
Лещиков
96
Васильев
99
Гусейнпур
21
Тумасян
0
Хонг
19
Байрамян
48
Луценко
3-3-2-2
1
Зайцев
8
Дудиев
5
Абдулфаттах
5
Чеминава
98
Петров
44
Башкиров
4
Васильев
23
Соснин
33
Мурихин
10
Сушкин
10
Матяш
99
Гусейнпур
50
Хохба
50
Хохба
99
Гусейнпур
0
Хонг
70
Гурбанов
70
Гурбанов
0
Хонг
48
Луценко
8
Сугак
8
Сугак
48
Луценко
21
Тумасян
66
Губанов
66
Губанов
21
Тумасян
4
Васильев
34
Бочаров
34
Бочаров
4
Васильев
33
Мурихин
37
Сиротов
37
Сиротов
33
Мурихин
10
Сушкин
75
Сагдатуллин
75
Сагдатуллин
10
Сушкин
5
Чеминава
3
Костин
3
Костин
5
Чеминава
8
Дудиев
5
Хохлов
5
Хохлов
8
Дудиев
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
7
Артем Сердюк
ЦФ
30
Александр Соловьев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
Главный тренер
Александр Тумасян
77
Александр Петров
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
7
Артем Сердюк
ЦФ
30
Александр Соловьев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
Остались в запасе
77
Александр Петров
ЦП
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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