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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Кривбасс
Волынь - Кривбасс: обзор матча 23 июля 2010
Волынь
23.07.2010, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Кривбасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Кривбасс
Замена
Д. Васильев
️️️️
А. Кицута
Замена
Лео
️️️️
Майкон
Замена
К. Петров
️️️️
А. Воронков
Желтая карточка
Е. Боровик
Желтая карточка
Р. Валеев
Желтая карточка
О. Омоко
Замена
В. Сердюк
️️️️
Д. Андриенко
Замена
А. Бутенин
️️️️
С. Стевич
Желтая карточка
Майкон
+2
Замена
Е. Пичкур
️️️️
О. Герасимюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
29
Исса Ндое
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
77
Корнел Бута
ПЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
25
Александр Жданов
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
25
Александр Максимов
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
4
Сергей Рожок
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
4
Артем Бутенин
ЦЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
8
Олег Женюх
ЦП
80
Виктор Мельник
ЦП
38
Лео
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
4-1-3-2
29
Ндое
91
Бутко
41
Омоко
14
Ващук
77
Бута
35
Стевич
15
Максимюк
7
Герасимюк
11
Шарпар
5
Майкон
18
Павлов
4-4-2
12
Боровик
12
Андриенко
25
Жданов
22
Лисицкий
27
Кицута
4
Рожок
25
Максимов
20
Куценко
88
Валеев
88
Воронков
77
Иващенко
5
Майкон
38
Лео
38
Лео
5
Майкон
35
Стевич
4
Бутенин
4
Бутенин
35
Стевич
7
Герасимюк
77
Пичкур
77
Пичкур
7
Герасимюк
27
Кицута
14
Васильев
14
Васильев
27
Кицута
12
Андриенко
4
Сердюк
4
Сердюк
12
Андриенко
88
Воронков
90
Петров
90
Петров
88
Воронков
Остались в запасе
Волынь
Кривбасс
8
Олег Женюх
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
80
Виктор Мельник
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
8
Олег Женюх
ЦП
42
Виталий Недилько
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
80
Виктор Мельник
ЦП
Остались в запасе
59
Сергей Мотуз
ЦФ
55
Артем Штанько
ВР
10
Руслан Костышин
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Волынь - Кривбасс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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