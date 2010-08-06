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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 06 августа 2010
Ростов
06.08.2010, пятница, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
75'
А. Павленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Р. Адамов
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
Пас отдал
И. Лебеденко
Замена
А. Кацаев
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
А. Кобенко
Замена
М. Ахметович
️️️️
А. Валикаев
Замена
И. Эдиев
️️️️
С. Омельянчук
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
А. Хагуш
️️️️
А. Черкес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ПЗ
15
Иван Живанович
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Сергей Омельянчук
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
20
Андрей Кобенко
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Ростов
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Драган Блатняк
ПП
0
Ен Чо Хонг
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
1
Амельченко
33
Анджелкович
4
Окоронкво
8
Черкес
5
Валикаев
15
Живанович
8
Павленко
24
Кульчий
8
Гацкан
10
Лебеденко
21
Адамов
4-1-3-2
31
Дикань
40
Уциев
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Омельянчук
8
Маурисио
17
Арсэ
25
Эссаме
20
Кобенко
9
Асильдаров
19
Бракамонте
8
Черкес
14
Хагуш
14
Хагуш
8
Черкес
21
Адамов
19
Блатняк
19
Блатняк
21
Адамов
5
Валикаев
90
Ахметович
90
Ахметович
5
Валикаев
8
Омельянчук
5
Эдиев
5
Эдиев
8
Омельянчук
20
Кобенко
13
Лахиялов
13
Лахиялов
20
Кобенко
19
Бракамонте
10
Кацаев
10
Кацаев
19
Бракамонте
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Ен Чо Хонг
ПП
Главный тренер
Олег Протасов
31
Ярослав Годзюр
ВР
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
0
Ен Чо Хонг
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
6
Леван Гвазава
ЦП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Ростов - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
М. Новокшонов (Ижевск)
В. Булыгин (Волгоград)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:40 (прямая)
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