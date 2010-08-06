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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 06 августа 2010
Кр. Советов (мол)
06.08.2010, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 5
Завершен
Локомотив (мол)
78'
Д. Костяев (П)
89'
Д. Костяев
32'
Х. Драман
35'
Д. Кухарчук
50'
Р. Камболов
58'
Т. Бурлак
85'
М. Миланович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
ГОЛ! 2:5!
Д. Костяев
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
Д. Кухарчук
ГОЛ! 1:5!
М. Миланович
Замена
️️️️
А. Хрущев
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Д. Костяев
Замена
️️️️
А. Рылов
Замена
️️️️
А. Криворучко
Замена
М. Мурзаев
️️️️
А. Чочиев
Замена
️️️️
В. Павлов
Замена
️️️️
Х. Драман
Замена
️️️️
Р. Камболов
ГОЛ! 0:4!
Т. Бурлак
Вторая желтая
В. Ярославцев
Замена
️️️️
С. Гатагов
Замена
️️️️
М. Кретов
ГОЛ! 0:3!
Р. Камболов
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Почивалин
Желтая карточка
В. Ярославцев
Замена
️️️️
А. Редя
ГОЛ! 0:2!
Д. Кухарчук
ГОЛ! 0:1!
Х. Драман
18'
Желтая карточка
Д. Кухарчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
22
Сергей Воронин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
89
Александр Храмов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
44
Александр Буданов
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
0
Максим Кретов
ЦФ
69
Василий Павлов
ЦФ
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
4
Александр Елисеев
ЦП
Локомотив (мол)
8
Мирлан Мурзаев
ВР
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
3-2-3-2
22
Воронин
15
Ярославцев
2
Редя
89
Храмов
43
Костяев
13
Почивалин
17
Хрущев
44
Буданов
10
Рылов
69
Павлов
0
Кретов
4-1-3-2
55
Криворучко
90
Бурлак
6
Беляев
5
Миланович
77
Гатагов
88
Камболов
45
Кухарчук
21
Оздоев
0
Драман
11
Чочиев
7
Полоз
13
Почивалин
4
Елисеев
4
Елисеев
13
Почивалин
11
Чочиев
8
Мурзаев
8
Мурзаев
11
Чочиев
45
Кухарчук
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
45
Кухарчук
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
30
Никита Алексеев
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Локомотив (мол)
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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