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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизан - Арсенал
Партизан - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2010
Партизан
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
33'
Клео (П)
15'
А. Аршавин
73'
М. Шамах
83'
С. Скиллачи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Арсенал
Замена
Г. Клиши
️️️️
А. Аршавин
Замена
И. Илиев
️️️️
П. Бойя
ГОЛ! 1:3!
С. Скиллачи
Пас отдал
С. Насри
Замена
К. Вела
️️️️
М. Шамах
Замена
С. Насри
️️️️
Д. Уилшир
ГОЛ! 1:2!
М. Шамах
Замена
М. Смилянич
️️️️
Р. Петрович
Замена
С. Савич
️️️️
Н. Томич
Желтая карточка
С. Илич
Красная карточка
М. Йованович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Клео
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Аршавин
Пас отдал
Д. Уилшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
20
Младен Крстаич
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
2
Синиша Стеванович
ПЗ
22
Саша Илич
ЛП
3
Радосав Петрович
ОП
44
Медо
ЦП
7
Неманья Томич
ПП
9
Клео
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Джек Уилшир
АП
10
Томаш Росицки
(К)
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Партизан
12
Живко Живкович
ВР
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
3
Воислав Станкович
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
17
Милош Богунович
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
4-1-3-2
88
Стойкович
21
Лазевски
20
Крстаич
22
Йованович
2
Стеванович
3
Петрович
22
Илич
44
Медо
7
Томич
11
Бойя
9
Клео
4-4-1-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Джуру
5
Скиллачи
3
Гиббс
10
Росицки
8
Сонг
15
Денилсон
28
Аршавин
10
Уилшир
27
Шамах
7
Томич
15
Савич
15
Савич
7
Томич
3
Петрович
99
Смилянич
99
Смилянич
3
Петрович
11
Бойя
77
Илиев
77
Илиев
11
Бойя
28
Аршавин
3
Клиши
3
Клиши
28
Аршавин
10
Уилшир
14
Насри
14
Насри
10
Уилшир
27
Шамах
10
Вела
10
Вела
27
Шамах
Остались в запасе
Партизан
Арсенал
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
17
Милош Богунович
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
Главный тренер
Александр Станоевич
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
27
Джозеф Кизито
ЦЗ
17
Милош Богунович
ЦФ
12
Живко Живкович
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Партизан - Арсенал
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
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Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
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Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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0 : 1
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1 : 1
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Партизан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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