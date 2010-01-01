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    Джозеф Кизито

    Защитник
    Имя Джозеф
    Фамилия Кизито
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1982 (40 лет)
    Рост 187
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