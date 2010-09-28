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Аякс - Милан
Аякс - Милан: обзор матча 28 сентября 2010
Аякс
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
Милан
23'
М. Эль-Хамдауи
37'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Милан
Замена
️️️️
И. Абате
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Робиньо
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Д. Де Зеув
Желтая карточка
Л. Антонини
Желтая карточка
Д. Гаттузо
Желтая карточка
Э. Эно
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Фламини
Желтая карточка
Робиньо
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
М. Сулеймани
️️️️
В. Анита
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хамдауи
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Эйонг Эно
ПП
18
Урби Эмануэльсон
ЛФ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
20
Матье Фламини
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
70
Робиньо
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аякс
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-3-3
1
Стекеленбург
6
Анита
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
9
ван дер Вил
6
Де Зеув
6
Де Йонг
21
Эно
18
Эмануэльсон
77
Эль-Хамдауи
9
Суарес
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
7
Антонини
21
Пирло
8
Гаттузо
20
Фламини
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
70
Робиньо
6
Де Зеув
21
Линдгрен
21
Линдгрен
6
Де Зеув
6
Анита
10
Сулеймани
10
Сулеймани
6
Анита
20
Абате
20
Абате
20
Фламини
27
Боатенг
27
Боатенг
20
Фламини
70
Робиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
70
Робиньо
Остались в запасе
Аякс
Милан
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Мартин Йол
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Джерон Верхувен
ВР
23
Олегер
ЦЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Мартин Йол
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аякс - Милан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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