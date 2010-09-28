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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Марсель
Челси - Марсель: обзор матча 28 сентября 2010
Челси
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Марсель
8'
Д. Терри
28'
Н. Анелька (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Марсель
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Д. Старридж
️️️️
Ю. Жирков
Замена
Рамирес
️️️️
Г. Какута
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
А. Жиньяк
Замена
А. Айю
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Анелька
Желтая карточка
С. Мбиа
ГОЛ! 1:0!
Д. Терри
Пас отдал
Г. Какута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
13
Флоран Малуда
ЛФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
11
Брандао
ЛФ
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
20
Иванович
26
Терри
18
Жирков
12
Оби Микел
2
Эссьен
5
Какута
13
Малуда
39
Анелька
4-1-2-3
30
Манданда
77
Каборе
25
Мбиа
20
Диавара
5
Хайнце
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
10
Жиньяк
14
Реми
11
Брандао
5
Какута
7
Рамирес
7
Рамирес
5
Какута
12
Оби Микел
16
МакИкран
16
МакИкран
12
Оби Микел
18
Жирков
15
Старридж
15
Старридж
18
Жирков
10
Жиньяк
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
8
Шейру
24
Айю
24
Айю
8
Шейру
Остались в запасе
Челси
Марсель
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Челси - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Франк Де Блекере
(Оденарде)
Помощники судьи:
Петер Херманс
Вальтер Вроманс (оба - Бельгия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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