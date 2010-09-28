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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - Шахтер
Брага - Шахтер: обзор матча 28 сентября 2010
Брага
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
56'
Л. Адриано
72'
Л. Адриано
90+2'
Д. Коста (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Шахтер
+2
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Коста
Желтая карточка
П. Сезар
+1
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Матеус
Замена
В. Виценец
️️️️
Т. Хюбшман
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Замена
М. Моссоро
️️️️
Вандиньо
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Жадсон
️️️️
А. Гай
Желтая карточка
Г. Мхитарян
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Лима
️️️️
Л. Салино
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Замена
Паулао
️️️️
А. Родригес
Травма
А. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
84
Фелипе
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
5
Мойзес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛП
88
Вандиньо
(К)
ОП
30
Леонардо Салино
ЦП
22
Луис Агийяр
АП
30
Алан
ПП
99
Матеус
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Брага
1
Артур
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Паулао
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
21
Андрес Мадрид
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
9
Лима
ЦФ
Шахтер
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
25
Виталий Виценец
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Жадсон
АП
9
Эдуардо
ЦФ
4-1-3-1-1
84
Фелипе
28
Силвиу
2
Родригес
5
Мойзес
15
Мигел Гарсия
88
Вандиньо
9
Пауло Сезар
30
Салино
30
Алан
22
Агийяр
99
Матеус
4-1-2-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
3
Хюбшман
22
Мхитарян
19
Гай
10
Виллиан
11
Коста
4
Адриано
2
Родригес
3
Паулао
3
Паулао
2
Родригес
88
Вандиньо
8
Моссоро
8
Моссоро
88
Вандиньо
30
Салино
9
Лима
9
Лима
30
Салино
3
Хюбшман
25
Виценец
25
Виценец
3
Хюбшман
19
Гай
10
Жадсон
10
Жадсон
19
Гай
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
Остались в запасе
Брага
Шахтер
1
Артур
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Андрес Мадрид
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Артур
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Андрес Мадрид
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
Остались в запасе
10
Артем Тетенко
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Брага - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Брага Мунисипаль
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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