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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Бавария
Базель - Бавария: обзор матча 28 сентября 2010
Базель
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
18'
А. Фрай
56'
Б. Швайнштайгер (П)
89'
Б. Швайнштайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Бавария
Замена
Ф. Альмерарес
️️️️
Ж. Япи
ГОЛ! 1:2!
Б. Швайнштайгер
Замена
Кабрал
️️️️
Б. Хуггель
Желтая карточка
М. Штреллер
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
Д. Шакири
Замена
А. Тимощук
️️️️
М. Клозе
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Д. Праньич
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Кроос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Гомес
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 1:0!
А. Фрай
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
17
Франко Коcтанцо
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
28
Бег Ферати
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Самуэль Инкум
ПЗ
37
Жиль Япи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марко Штреллер
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
0
Рето Дзанни
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
7
Фуайо Тембо
ПП
90
Федерико Альмерарес
ЦФ
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-3-1-2
17
Коcтанцо
4
Сафари
28
Ферати
19
Абрахам
22
Инкум
37
Япи
14
Штокер
8
Хуггель
10
Шакири
13
Фрай
9
Штреллер
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
32
Праньич
34
Алтынтоп
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
8
Кроос
11
Клозе
13
Мюллер
37
Япи
90
Альмерарес
90
Альмерарес
37
Япи
8
Хуггель
88
Кабрал
88
Кабрал
8
Хуггель
10
Шакири
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
10
Шакири
11
Клозе
44
Тимощук
44
Тимощук
11
Клозе
34
Алтынтоп
27
Гомес
27
Гомес
34
Алтынтоп
8
Кроос
40
Олич
40
Олич
8
Кроос
Остались в запасе
Базель
Бавария
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
7
Фуайо Тембо
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
0
Рето Дзанни
ЦЗ
1
Янн Зоммер
ВР
7
Фуайо Тембо
ПП
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Базель - Бавария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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