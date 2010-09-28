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Лига чемпионов 2026/2027
Рома - ЧФР Клуж
Рома - ЧФР Клуж: обзор матча 28 сентября 2010
Рома
28.09.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
69'
Ф. Мексес
71'
М. Боррьелло
78'
И. Рада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - ЧФР Клуж
Замена
С. Бьеланович
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 2:1!
И. Рада
Замена
Р. Де Дзерби
️️️️
И. Хора
Желтая карточка
Э. Дика
ГОЛ! 2:0!
М. Боррьелло
Замена
Э. Коне
️️️️
Эдимар
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мексес
Замена
М. Кассетти
️️️️
Сисиньо
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Вучинич
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
8
Доминик Кивуву
ЦП
7
Эмиль Дика
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Сорин Кырцу
Рома
32
Дони
ВР
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Адриано
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
80
Тони
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
19
Эммануэль Коне
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
10
Роберто Де Дзерби
ЦФ
4-3-3
18
Лобонц
7
Кастеллини
8
Бурдиссо
5
Мексес
12
Сисиньо
20
Перротта
7
Писарро
16
Де Росси
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
3-2-4-1
98
Кларо
24
Рада
12
Каду
15
Алкантара
16
Эдимар
4
Панин
7
Дика
19
Кулио
88
Хора
8
Кивуву
90
Траоре
12
Сисиньо
27
Кассетти
27
Кассетти
12
Сисиньо
9
Вучинич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
9
Вучинич
7
Менез
10
Адриано
10
Адриано
7
Менез
16
Эдимар
19
Коне
19
Коне
16
Эдимар
90
Траоре
19
Бьеланович
19
Бьеланович
90
Траоре
88
Хора
10
Де Дзерби
10
Де Дзерби
88
Хора
Остались в запасе
Рома
ЧФР Клуж
32
Дони
ВР
4
Жуан
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
80
Тони
ЦЗ
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
Главный тренер
Сорин Кырцу
Остались в запасе
32
Дони
ВР
4
Жуан
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
80
Тони
ЦЗ
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Сорин Кырцу
Статистика матча Рома - ЧФР Клуж
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Олимпико
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